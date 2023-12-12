نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ "الحصان والمزمار".. المصريون يحتفلون بالانتخابات الرئاسة على طريقتهم الخاصة في الوراق وجزيرة محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل المصريون بآخر أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية على طريقتهم الخاصة، بلجان جزيرة محمد والوراق بالجيزة؛ وذلك على أنغام المزمار وبالأحصنة.

وبعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.