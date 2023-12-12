نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأعلام.. حضور كثيف آخر أيام الانتخابات بمركز شباب المحلة بالغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توافدت أعداد كبيرة من الناخبين علي لجان الاقتراع مبكرا، للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية 2023.

وعلى الرغم من أنه ثالث أيام الانتخاب ولكن كان الحضور كثيفًا، وظهر عدد كبير من الناخبين الشباب يحملون الاعلام.

ورصدت بوابة دوت الخليج الإلكترونية زحام المواطنين في أخر أيام الانتخاب بمركز شباب المحلة الكبرى بالغربية

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.



جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدء الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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