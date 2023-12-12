نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية بنقابة الصحفيين تبدأ عملها في اليوم الثالث للاقتراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت من قليل، غرفة عمليات نقابة الصحفيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية في عملها اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية، بحضور أربعة من أعضاء مجلس النقابة، والتي تنعقد يوميًا؛ لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الانتخابات الرئاسية، وتلقّي أي شكاوى تتعلّق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وقالت النقابة في بيان سابق لها، إن الغرفة تعمل على مدار الساعة، بداية من 10 ديسمبر الجاري، الذي سيشهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات.

وتتلقّى الغرفة اتصالات الزملاء على رقمي: (01005741555) - (01280992299).

وأهابت النقابة بالزملاء، تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأيٍ من المرشحين، وأهابت أيضًا بالجهات التنفيذية، تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفي محيطها.

غرفة العمليات تتلقّى ثلاث شكاوى في اليوم الأول

وكانت قد أعلنت غرفة عمليات نقابة الصحفيين، أمس، متابعتها أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم أثناء تغطية الانتخابات الرئاسية على مدار اليوم، منذ فتح باب الاقتراع، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ومحمود كامل وكيل النقابة، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة.

وقالت الغرفة في بيان لها أمس، إنه رغم انتظام سير العملية الانتخابية، تلقّت الغرفة شكوى تتضمن منع الصحفيين حاملى التصاريح من التغطية والتصوير بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسى فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحُلت على الفور المشكلة، وسُمح للزملاء بالتصوير.

كما تلقّت الغرفة شكوى تفيد بامتناع أحد رؤساء اللجان بلجنة مركز شباب منشية التحرير بحلمية الزيتون عن تقديم أية معلومات حول سير عمل اللجنة.

وأكدت الغرفة تلقّيها الغرفة شكوى تفيد بمنع الصحفيين حاملي التصاريح من التغطية، والتصوير بلجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية بمحافظة القاهرة، وحُلت على الفور المشكلة، وسُمح للزملاء بالتصوير.

وأعلنت الغرفة استكمال عملها اليوم الإثنين في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية لمتابعة، وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم فى تغطية الانتخابات، وتلقّي أي شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.