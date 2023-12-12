مسنة على عكاز: أنا عاوزة انتخب السيسي لأنه حبيبي.. احنا بنحبك يا سيسي

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أحمد جودة - القاهرة - حضرت مسنة مستندة على عكاز في مدرسة تبوك بإمبابة، حاملة في قلبها شغفًا وحبًا للمشاركة في عملية الانتخابات، وتعكس كلماتها الرقيقة ولاءً وتقديرًا للرئيس، حاملة رسالة حب ووفاء، ويعكس حضورها روح المشاركة والانتماء في المجتمع، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من عملية الديمقراطية.

ووجهت المسنة كلمات مليئة بالحب والتقدير لفخامة الرئيس: "أنا عاوزة انتخب السيسي؛ لأنه حبيبي، احنا بنحبك يا سيسي..احنا بنحبك يا سيسي"

موعد الانتخابية الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية في عام 2024 في الداخل خلال الأيام 10، 11، و12 من ديسمبر، بعد أن انتهى المصريون المقيمون في الخارج من التصويت في الأيام 1، 2، و3 من هذا الشهر. يُتوقع أن يشهد هذا الحدث الوطني مشاركة واسعة من قبل المواطنين الذين سيمارسون حقهم الديمقراطي في اختيار رئيس البلاد.

وفي إطار استعدادات الانتخابات في جمهورية مصر العربية، قامت وزارة التعليم باستعداد 8563 مدرسة في جميع محافظات البلاد لتكون مراكز للجان الانتخابية ومقار التصويت، ويحق لنحو 65 مليون مواطن مصري المشاركة في هذه الانتخابات الهامة.

وتمضي عملية الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، حيث يشرف 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وتشهد المشهد الانتخابي مشاركة واسعة من قبل 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، مما يبرز حرص السلطات على ضمان سير العملية الانتخابية بشكل شفاف ومنصف.

ومن المتوقع الإعلان عن نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، في حال تحقيق حسم وتحديد الفائزين في الجولة الأولى من الانتخابات.

وفي 8 ديسمبر الماضي، انطلقت الحملة الانتخابية بصمت، وسط مشاركة 4 مرشحين رئيسيين، بمن فيهم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إلى جانب رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر، يتصاعد الترقب في هذا السياق الانتخابي الهام.