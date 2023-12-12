سويلم يتابع نهو إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة وشركة الكراكات المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - الدكتور سويلم :

- عدم الإضرار بأي عامل من شركة الري للأشغال العامة ، والنص فى عقد الدمج على الحفاظ على حقوق العمالة وعدم الأضرار بأياً منها

- نهدف لتحسين شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على أصولها واستثمارها بالشكل الامثل

- هذا الإجراء يتأتي تتويجاً لمجهودات إستمرت أكثر من عام لتحسين الوضع الاقتصادي للشركة المدمجة الجديدة

- مجهودات متميزة خلال الفترة الماضية للسادة أعضاء مجلس إدارة كلا الشركتين لإتمام عملية الدمج بنجاح

- الدمج خطوة مؤسسية هامة للمساهمة فى التعامل مع الوضع المالى لشركة الري للأشغال العامة

- حصر أصول الشركتين وتقييم قيمة الأسهم والمديونيات قبل تنفيذ عملية الدمج

- تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف بتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة الكراكات المصرية

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من السيد الدكتور/ خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار بخصوص إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة وشركة الكراكات المصرية التابعتين للشركة القابضة للرى والصرف .

وصرح الدكتور سويلم أنه تم عقد الجمعية العامة لشركة الري للأشغال العامة وكذا الجمعية العامة لشركة الكراكات المصرية ، حيث تم خلال الجمعيتين بدء إجراءات دمج شركة الري للأشغال العامة في شركة الكراكات المصرية ، موضحاً ان هذا الإجراء يتأتي تتويجاً لمجهودات إستمرت أكثر من عام عبر إجراءات قانونية متعددة ، وذلك لتحسين الوضع الاقتصادي للشركة المدمجة الجديدة ، كما يأتى هذا الدمج تتويجاً لمجهودات السادة أعضاء مجلس إدارة كلا الشركتين الذين بذلوا مجهودات متميزة خلال الفترة الماضية لإتمام عملية الدمج بنجاح .

وأوضح سيادته أن هذا الإجراء يأتي فى إطار مجهودات تحسين شركات قطاع الأعمال العام والحفاظ على أصول هذه الشركات واستثمارها بالشكل الامثل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ، مؤكداً أن الوزارة لا تألو جهدا في دعم الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها .

وأكد الدكتور سويلم حرصه على عدم الإضرار بأي عامل من شركة الري للأشغال العامة التي تم دمجها بشركة الكراكات المصرية ، حيث نص عقد الدمج على الحفاظ على حقوق العمالة وعدم الأضرار بأياً من هذه العمالة .

وأضاف سيادته أن خطوة الدمج هي خطوة مؤسسية هامة للمساهمة فى التعامل مع الوضع المالى لشركة الري للأشغال العامة ، مشيراً إلى أن الدمج تم من خلال تشكيل لجنة طبقا للمادة ١٩ من قانون الشركات ، حيث قامت اللجنة بحصر أصول الشركتين وتقييم قيمة الأسهم والمديونيات اعقبها تنفيذ عملية الدمج ، كما تم تفويض مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف لتشكيل مجلس الإدارة الجديد لشركة الكراكات المصرية وهو ما سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة .

الجدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف منذ شهر مضى ، وأن مجلس الإدارة الجديد هو الذي يقوم حالياً بالإشراف على الشركة المدمجة ، وأنه بعد الدمج أصبح هناك شركتين تابعتين للشركة القابضة للرى والصرف هما الشركة المصرية للري والصرف ومقرها أسيوط وشركة الكراكات المصرية ومقرها القاهرة .