نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم مسابقة مصر2023 لأفضل صورة صحفية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنظم شعبة المصورون الصحفيون بنقابة الصحفيين،مسابقة مصر2023 لأفضل صورة صحفية في الفروع التالية:
1- الصورة الخبرية.
2- الصورة الرياضية.
3- القصة المصورة.
4- صور الحياة اليومية.
5- فرع الملتيميديا.
6- الفرع الخاص لطلبة الجامعات محور "الحياة اليومية" فقط.
7- محور صورة الحياة اليومية خارج مصر
8- المحور الخاص لعام 2023 محور الصورة السياحية داخل مصر.
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