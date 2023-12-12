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“الصحفيين” تنظّم مسابقة مصر2023 لأفضل صورة صحفية

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أحمد جودة - القاهرة - تنظم شعبة المصورون الصحفيون بنقابة الصحفيين،مسابقة مصر2023 لأفضل صورة صحفية في الفروع التالية:

1- الصورة الخبرية.

2- الصورة الرياضية.

3- القصة المصورة.

4- صور الحياة اليومية.

5- فرع الملتيميديا.

6- الفرع الخاص لطلبة الجامعات محور "الحياة اليومية" فقط.

7- محور صورة الحياة اليومية خارج مصر

8- المحور الخاص لعام 2023 محور الصورة السياحية داخل مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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