نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كراسي متحرّكة لمساعدة كِبار السن على الإدلاء بأصواتهم بالانتخابات في مدينة نصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقطت عدسة بوابة دوت الخليج لقطات لمشاركة واسعة من كبار السن والعجائز داخل لجان القاهرة في مدينة نصر.

وجسدت اللقطات لحظات انسانية لكبار السن والعجائز الذين توافدوا على اللجان عبر الكراسي المتحركة.

وقدم رجال الأمن مساعدات لكبار السن من أجل مساعدتهم على التصويت.

في الوقت نفسه شهدت لجان مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر توافد من قبل الناخبين، بعد دقائق من فتح اللجان الانتخابية.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

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