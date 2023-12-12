شكرى يستقبل رئيسة بعثة الاتحاد الأفريقى والكوميسا لمتابعة انتخابات الرئاسة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهي النائبة السابقة لرئيس أوغندا، وتشغل حالياً منصب المستشار الخاص لرئيس أوغندا لشئون الصحة والسكان، وتتمتع بعضوية لجنة الحُكماء التابعة للاتحاد الأفريقي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب عن ترحيب مصر بقيام الاتحاد الأفريقي والكوميسا بإرسال بعثة مشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وهو الأمر الذي يؤكد على عمق العلاقات بين مصر والمنظمتين الإقليميتين، والذي عكسه الحرص على إيفاد تلك البعثة المشتركة لمتابعة هذا الاستحقاق الدستوري الهام.
رئيسة البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي والكوميسا
وأضاف السفير أبوزيد، أن الوزير شكري أكد على الحرص على تقديم كافة سُبل الدعم وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان حسن سير وعمل البعثة المشتركة لمتابعة العملية الانتخابية، والدور الهام للاجتماع التعريفي الذي نظمته الهيئة الوطنية للانتخابات لكافة بعثات المتابعة يوم 9 ديسمبر الجاري الذي قد ساهم في تعرف البعثة على القواعد والإجراءات الخاصة بعملها وبالعملية الانتخابية برمتها. وقد قامت البعثة المشتركة المشكلة من 69 متابع بزيارة عدد من مقار اللجان الانتخابية بعدة محافظات من بينها القاهرة والجيزة والفيوم والقليوبية والإسماعيلية حتى تاريخه.
من جانبها، أعربت سبيكيوزا كازيبوى وانديرا، عن سعادتها البالغة برئاسة البعثة المشتركة لمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2024، مقدمة الشكر للحكومة المصرية على تسهيل مهمتهم وتقديم كافة أشكال الدعم لها، معربةً عن تطلعها لقدرة مصر على المضي قدمًا نحو تحقيق مزيد من التنمية والتقدم. ومن جانبهم، أعرب عدد من أعضاء اللجنة عن اقتناعهم بأن متابعة هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام قد أسهم فى إطلاع البعثة الأفريقية على الكثير من التجارب الجديدة التى يمكن الاستفادة منها فى الدول الإفريقية الأخرى.
بدأ المصريون أول أمس الاحد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ويستمر التصويت حتى غداً الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، حيث شهدت مراكز الاقتراع في القاهرة والمحافظات اقبال كبير من المواطنيين، الذين حرصوا على المشاركة في التصويت.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، فيما يتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ.
ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وشكلت الهيئة غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين في الداخل بأصواتهم بالمراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، على غرار غرفة علميات الهيئة بانتخابات الخارج برئاسة أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.