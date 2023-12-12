نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عمليات التضامن" تواصل متابعة الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي متابعة سير عملية انتخابات رئاسة الجمهورية في اليوم الثالث والأخير لعملية التصويت، والجهود التي تقدمها ١٥ ألف رائدة اجتماعية من عمليات تثقيف انتخابي وتوعية بلجان الانتخاب، واصطحاب كبار السن، ورصد لنتائج التصويت على مستوي محافظات الجمهورية.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي على مدار الساعة جهود الرائدات في مختلف محافظات الجمهورية، حيث يقمن بتوعية المواطنين بأهمية مباشرة حقوقهم السياسية، وحثهم على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية.

وجدير بالذكر أن الرائدات الاجتماعيات كانوا قد نفذوا زيارات للأسر بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة للتوعية بعدد من المحاور حول الحق في المشاركة السياسية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وعلى رأسها انتخابات رئاسة الجمهورية، والدور الهام للمرأة المصرية في العملية الانتخابية وتأثيرها على المجتمع، كما قامت الرائدات الاجتماعيات بالتوعية بمن يحق لهم التصويت واستعراض مراحل العملية الانتخابية.

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