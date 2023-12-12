قوات الدفاع الشعبي تنظم عددًا من الندوات بجامعات كفر الشيخ وبني سويف وحلوان

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من الندوات التثقيفية بجامعات كفر الشيخ وبني سويف وحلوان بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ورؤساء تلك الجامعات فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي الثقافي والوطني لدى طلبة الجامعات.

وتضمنت الندوات تنفيذ عددًا من الأنشطة الثقافية واللقاءات التوعوية وإلقاء الضوء على الدور الذى تقوم به الدولة فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض والأعمال الفنية لطلبة الجامعات التى عكست روح الولاء والإنتماء ومستوى الوعى لديهم بحجم الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بشتئ ربوع الوطن.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال الندوات كلمة أشار خلالها إلى التحديات والأزمات التى تواجه حاضر ومستقبل الشباب وماتقوم به أجهزة الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة من جهود لمجابهة تلك التحديات ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وإختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم وعزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.