«بيت الزكاة والصدقات» يوقِّع بروتوكولا مع شركة بنوك مصر والمعهد المصرفي

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أحمد جودة - القاهرة - وقع «بيت الزكاة والصدقات» - تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر- بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر والمعهد المصرفي، لتدريب 40 من خريجي جامعة الأزهر في جميع المحافظات من كليات الهندسة تخصص برمجيات أو حاسب آلي في إطار «مبادرة تدريب من أجل التوظيف» التي يتبناها «بيت الزكاة والصدقات».

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الثلاثاء الموافق 12 من ديسمبر 2023م، أن الدورة التدريبية ستنطلق تحت عنوان «مبادئ العمليات المصرفية» وتستهدف تدريب خريجي الجامعات في تخصصات هندسة البرمجيات والحاسب الآلي، ممن لا يجدون وظائف لا تناسب تخصصاتهم؛ وذلك لرفع مهاراتهم في ذلك التخصص.

وأضاف البيان أن الدورة التدريبية تستهدف تدريب الخريجين على مبادئ العمليات المصرفية، وستكون الدورة متكاملة في البرمجيات الأساسية في صناعة المدفوعات والتكنولوجيا المالية، وتستمر الدورة على مدار 4 أسابيع متتالية، يتدرب فيها الخريجون على مبادئ العمليات المصرفية، وأحدث نظم البرمجـة ((Java Script.

ومن المقرر أن تتيح هذه الدورة فرص عمل لهؤلاء الخريجين في مجال العمل المصرفي، بالتعاون مع شركة بنوك مصر، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من المعهد المصرفي، وهذه المبادرة مقدَّمة من بيت الزكاة والصدقات المصري (مجانًا) للخريجين.