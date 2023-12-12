نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات الرئاسة 2024.. مسلمون ومسيحيون يتحدون من أجل مستقبل مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، واجب وطني يجب على الجميع الالتزام به ولا فرق في ذلك بين مسلم ومسيحي، فالجميع إخوة في الوطن ويحرصون على أن يكون وطنهم دائمًا في المقدمة، وفي ختام آخر أيام انتخابات الرئاسة المصرية، شهدت مختلف اللجان إقبالًا متزايدًا من قبل المواطنين الأقباط الذين بادروا بالإدلاء بأصواتهم حرصًا منهم على تأدية واجبهم الوطني.

ومن الجدير بالذكر، بدأت انتخابات الرئاسة المصرية 2024، يوم الأحد الماضي الموافق 10 ديسمبر، جاء ذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج بأصواتهم في الأول والثاني والثالث من الشهر الحالي، على أن تعلن النتيجة في يوم 18 من نفس الشهر في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة حتى لا تعاد الانتخابات مرةً أخرى في يناير المقبل.



ويجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم المصرية قامت بتجهيز نحو 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

وكان الصمت الانتخابي قد بدأ منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.