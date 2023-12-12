نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتخابات الرئاسة 2024..اقبال كثير من الناخبين على مدرسة العميد محمد فوزي بمحافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الأخير، من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، إقبال كثير من الناخبين على لجان الاقتراع بمدرسة العميد محمد فوزي مدبولي "النيل" سابقًا بمنطقة الوراق التابعة ل

محافظة الجيزة.

وبدأ إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء منذ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر عملية التصويت في اليوم الختامي حتى الساعة التاسعة مساءً، ويسيطر العنصر النسائي على التوافد بكثرة في هذه المدرسة بداية من صباح اليوم حتى ذلك الحين.



الانتخابات الرئاسة 2024

بعد أن أدلى المصريون بالخارج في الأول من الشهر الحالي بأصواتهم يجري التصويت داخل مصر من 10 إلى 12 ديسمبر، على أن تعلن النتائج في 18، مع ضرورة حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الأشخاص الممنوعين من التصويت، فهم أصحاب الأمراض العقلية والمدانون بأحكام نهائية بجرائم تشمل التهرب الضريبي وإفساد الحياة السياسية، بالإضافة إلى المدانين الذين حكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية