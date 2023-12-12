أخبار مصرية

الداخلية: متابعة تأمين سير عملية الإقتراع لليوم الثالث للإنتخابات الرئاسية

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 07:46 مساءً - واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات الأمنية بكافة محافظات الجمهورية، ورفعت درجة الإستعداد الأمنى لتأمين مجريات سير عملية الإقتراع لليوم الثالث.

 

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير المناخ الآمن للمواطنين والتصدى بكل حسم وحزم لأية محاولات من شأنها المساس بمجريات سير العملية الإنتخابية أو النيل من مقومات الإستقرار الأمنى وفقاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية.

 

كما قام مديرى الأمن والقيادات الأمنية بالمرور على كافة الخدمات المكلفة بتأمين مقار لجان الإنتخابات الرئاسية للتأكد من إنتظامها ومتابعة مجريات سير العملية الإنتخابية، والتأكيد على تقديم كافة أوجه المساعدة للمواطنين أثناء عملية الإقتراع، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم . 

 

وإيماناً وترسيخاً للدور المجتمعى للوزارة قامت قوات الشرطة وعناصرها النسائية بمحيط كافة اللجان الإنتخابية بمساعدة وتسهيل عملية الإقتراع للناخبين خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة .. والذى لاقى إستحسان المواطنين. 

 

كما قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف المحافظات بالإستجابة لعدد من الحالات الإنسانية والتى إلتمس خلالها المواطنين من ذوى الهمم وكبار السن مساعدتهم فى الإنتقال إلى لجانهم الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم والذى لاقى إستحسانهم وتقدموا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة على هذة اللفتة الإنسانية.

1

الشرطة تساعد الناخبين


1dc907eb-0421-4c04-85b1-5a13135dd9f4

الشرطة تساعد الناخبين

8b4106a2-b820-4fcb-98e7-b3233b9a3b96

الشرطة تساعد الناخبين

230ebe65-36e8-4970-b1a8-7fbc55ef3247

الشرطة تساعد الناخبين

898fc139-d10e-46ec-bb30-5e6bcb1c68a8

الشرطة تساعد الناخبين

b3e81b98-3536-4aff-9219-d27fc5ff07d4

الشرطة تساعد الناخبين

b35a1c2d-1dab-4acb-9494-62d74e39bca3

الشرطة تساعد الناخبين

c6188df5-6669-4ade-a78c-882af72628f9

الشرطة تساعد الناخبين

d395ba38-d44f-4ebb-9064-143437970b3e

الشرطة تساعد الناخبين

الداخلية تساعد

الشرطة تساعد الناخبين

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا