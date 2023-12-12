عروسان يدليان بصوتهما بلجنة الملاحة بسيدى سالم فى كفر الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 07:46 مساءً - حرص عروسان على الإدلاء بصوتهما بمحافظة كفر الشيخ، فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية، بلجنة قرية الملاحة الثانوية المشتركة التابعة لمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ.

كما استقبل المستشار مدحت بهجت عبد الجواد رئيس اللجنة الفرعية بمدرسة الملاحة الثانوية المشتركة بسيدى سالم، رقم 58 بقرية الملاحة بكفر الشيخ، العريس أحمد محمد دومة بصوته فى الانتخابات، واصطحب عروسه للجنة الانتخابية، من أجل المشاركة الإيجابية فى هذه الانتخابات، وأكد خلال مشاركته فى التصويت للانتخابات أنه حرص على أداء صوته فى هذه الانتخابات حرصًا منه على المشاركة فى هذا الإستحقاق الانتخابى، وسط حالة من الفرحة والسرور داخل القرية.

واستعدت محافظة كفر الشيخ للانتخابات الرئاسية، بتجهيز 14 لجنة عامة و508 مراكز انتخابية بـ 524 لجنة فرعية، تتضمن 5 لجان للوافدين من المحافظات، كما يبلغ عدد من لهم حق التصويت فى المحافظة مليونى و339 ألف و800 ناخب.

ووجه اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، جميع أجهزة المحافظة برفع درجة الاستعداد خلال الانتخابات الرئاسية، بوجود خطة للطوارئ تتضمن توزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفورى، كما وجه بالتأكيد على إجراءات النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة والإشغالات أولًا بأول، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان.

كما كلف، رؤساء المراكز والمدن، بالإشراف على تجهيزات مقار مراكز الاقتراع، والتأكد من سلامة جميع المرافق والخدمات والإقامة لأفراد التأمين بالمقار الانتخابية، وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، وأماكن انتظار لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم.

عروسان يدليان بصوتهما بلجنة الملاحة بسيدي سالم بكفر الشيخ