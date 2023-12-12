بالزي العسكري.. أطفال داخل لجان الانتخابات الرئاسية يوجهون التحية للرئيس السيسي

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أحمد جودة - القاهرة - ظهر في لجان مدرسة الثانوية بنات بحي المرج القديمة في محافظة، أطفال رفقة آبائهم بالزي العسكري للقوات المسلحة المصرية، وأعلام مصر رافعين أيديهم بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهدت مدرسة المرج الثانوية بنات بحي منطقة المرج القديمة في محافظة القاهرة، إقبالا كثيفا منذ بداية أحداث الانتخابات الرئاسية الجارية 2024 من يوم الأحد الماضي.

حيث تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

أطفال بالزي العسكري

أطفال بالزي العسكري