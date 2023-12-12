نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان خالد سرحان خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات: "مين عبدالسند حمامه ده؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان خالد سرحان، أن الانتخابات واجب وطني ولابد من الجميع المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيراً إلى وجود ظروف عالمية محيطة بنا خطره وعلينا الوقوف خلف قيادتنا وقواتنا المسلحة.

وأضاف "سرحان" أن سبب تأخره في التصويت حتى اليوم الثالث لمروره بدور برد شديد.

وردًا على سؤال "دوت الخليج" بمدى متابعته لبرامج المرشحين، تابع: "هو مين أترشح "حمامه"، مين المرشحين دول وتاريخهم ايه، ازاي هجيب شخص معرفهوش يمسك بلدي".

كان قد أكد أمس، المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية للهيئة، على انتظام العمل في اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وإعادة فتح لجان الاقتراع في موعدها المحدد الرابعة عصرًا بعدما يتم غلقها ساعة للراحة، موضحا أن 45%؜ من المقيدين بقاعدة الناخبين أدلوا بأصواتهم بانتخابات الرئاسة.

وبلغ عدد المرشحين في انتخابات الرئاسة 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

كانت قد أعدت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية خصصت للجان ومقار للانتخابات.

يحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما تخضع الانتخابات لإشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية.

وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى، أما في حالة وجود جولة إعادة تجرى الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل فيما سيتم إعلان النتائج 16 يناير 2024.

أدلى الفنان خالد سرحان بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنته في مدرسة قومية الأهرام بمصر الجديدة.

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