أمين مستقبل وطن بأبو رجوان بالبدرشين: ندعم السيسي للحفاظ على أمن واستقرار مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد الديب أمين حزب مستقبل وطن بقرية أبورجوان القبلي بالبدرشين جنوب محافظة الجيزة، إنه دعم المرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الحالية، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر في ظل ما تواجهه الدولة من تحديات.

وأضاف الديب لـ "دوت الخليج"، أن التفاف الشعب المصري بكامل أطيافه وانتماءاته حول الرئيس السيسي يعد رسالة واضحة وقوية للعالم كله تؤكد وعي و حرص المصريين على أنه رجل المرحلة الحالية بلا منازع.

وتابع: “السيسي يحمل على عاتقه هموم الوطن والأمة العربية بأسرها ويضع القضية الفلسطينية فى مقدمة أولوياته ومنها رفضه وموقفه القوي في منع تهجير أهالي غزة، لذلك ندعمه بكل قوة”.

وتجرى انتخابات الرئاسة 2024 في محافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابي و754 لجنة فرعية لاستقبال عدد 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطني المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

وخصصت الجهات المعنية في محافظة الجيزة 26 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية في مركز وقرى البدرشين، لاستقبال 348 ألفًا و808 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالمدينة للإدلاء بأصواتهم في السباق الرئاسي.

وتقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.