نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرة حاشدة في حب الرئيس السيسي بالمرج بمحافظة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية الجارية 2024، قامت مسيرة حاشدة في انتخابية أمام لجنة مدرسة المرج الثانوية بنات بحي المرج القديمة في محافظة القاهرة.

وظهر من خلال المسيرة شباب وأطفال وكبار حاملين علم مصر مهللين تحيا مصر، وصورة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الأغاني الوطنية من خارج اللجان الانتخابية، ويرافقهم طفلين مردتدين الزي العسكري للقوات المسلحة المصرية حاملين أعلام مصر.

حيث تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.

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