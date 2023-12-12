نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بينها وبين الأزهر إلى محافظات (مطروح – المنيا - الإسماعيلية) الجمعة القادمة. وذلك في في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من الإمام الأكبر أ. د / أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف أ. د/ محمد مختار جمعة، سوف تنطلق الثلاث قوافل الدعوية إلى محافظات (مطروح – المنيا -الإسماعيلية)، يوم الجمعة القادمة: الموافق (3 جمادي الآخرة 1445هـ)، الموافق 15/12، وتضم كل قافلة منهم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " نداءات القرآن الكريم للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) "، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مديرية أوقاف مطروح ( الضبعة ) وبيانها كالتالي

1.

الشيخ / حسن عبد البصير عرفة

مدير المديرية

الكبير - بالضبعة

2.

الشيخ / رشاد عبد الباسط خزيمي

واعظ مجمع البحوث الإسلامية

الصفار والمروة - بالضبعة

3.

الشيخ / إسماعيل حسن إسماعيل

مدير الإدارة

الرحمة – بالضبعة

4.

الشيخ / عبد الغني السيد حامد شرابي

واعظ مجمع البحوث الإسلامية

أولاد المبروك - بالضبعة

5.

الشيخ / إبراهيم جلال السيد

إمام وخطيب

الفتح - بالضبعة

6.

الشيخ / السيد عبد السلام علي المعراج

واعظ مجمع البحوث الإسلامية

فجر الإسلام - بالضبعة

7.

الشيخ / أحمد عبد السلام جباره

إمام وخطيب

التوحيد - بالضبعة

8.

الشيخ / محمد إبراهيم محمد شلبي

واعظ مجمع البحوث الإسلامية

عباد الرحمن - بالضبعة

9.

الشيخ / رامي شعبان زايد

إمام وخطيب

التوبة - بالضبعة

10.

الشيخ / محمد السيد محمد ربيع

واعظ مجمع البحوث الإسلامية

الهدى - بالضبعة

ثانيًا: مديرية أوقاف المنيا ( صفط اللبن ) وبيانها كالتالي

1.

الشيخ / عمر خليفة محمد

مدير الدعوة

كامل عطية

2.

الشيخ / محمد مصطفى محمد مصطفى

مجمع البحوث الإسلامية

السلام

3.

الشيخ / حسين علي إسماعيل

مفتش دعوة

المصطفى الجبرتي

4.

الشيخ / جمعة مختار عبد الحميد

مجمع البحوث الإسلامية

الوداع

5.

الشيخ / جمال أحمد عبد الحميد

إمام وخطيب

الفشنية

6.

الشيخ / محمد حمدي محمد حسن

مجمع البحوث الإسلامية

الرحمة

7.

الشيخ / عمران محمد حسين

إمام وخطيب

ضيوف الرحمن

8.

الشيخ / معدن فتحي علي عبد الرازق

مجمع البحوث الإسلامية

العلم والإيمان

9.

الشيخ / عبد الرحمن فتحي عبد الكريم

إمام وخطيب

الرحمن الجبرتي

10.

الشيخ / محمود أحمد سيد الصغير خاطر

مجمع البحوث الإسلامية

عباد الرحمن

ثالثًا: مديرية أوقاف الإسماعيلية ( مدينة الإسماعيلية ) وبيانها كالتالي:

م

الاسم

الوظيفة

المسجد وموقعه

1.

الشيخ / السيد عبد المجيد

وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان عام الوزارة

الدوحة - 24 أكتوبر - الإسماعيلية

2.

الشيخ / جمال عبد الناصر أحمد محمد

مجمع البحوث الإسلامية

الحق - أمام نادي الكهرباء - الشيخ زايد - الإسماعيلية

3.

د / محمد عبد المعبود إبراهيم عبد النبي

مدير الدعوة

أم القرى - الشيخ زايد - الإسماعيلية

4.

الشيخ / محمد محمود أحمد محمد عمار

مجمع البحوث الإسلامية

آل أبو زيد - طريق الدائري بجوار النيابة الإدارية - الإسماعيلية

5.

الشيخ / أشرف إبراهيم السيد عدوي

إمام وخطيب

أبو المجد - الشارع التجاري - الشيخ زايد - الإسماعيلية

6.

الشيخ / محمود مصطفى أحمد رضوان

مجمع البحوث الإسلامية

الماجد - التأمين الصحي - الطريق الدائري - الإسماعيلية

7.

الشيخ / أشرف شحاتة عطوة

إمام وخطيب

الرحمن - الخامسة - الإسماعيلية

8.

الشيخ / حسن أحمد إبراهيم مهدي

مجمع البحوث الإسلامية

الحمد - الخامسة - الإسماعيلية

9.

الشيخ / محمد سعيد السيد الروبي

إمام وخطيب

الإيمان والتقوى - الشيخ زايد - الإسماعيلية

10.

الشيخ / محمود عبد الرحمن عبد المولى

مجمع البحوث الإسلامية

الحي القيوم - بمساكن أعضاء هيئة التدريس - الإسماعيلية

والوزارة تتمنى لهم التوفيق،،