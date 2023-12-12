نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق 3 قوافل دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق ثلاث قوافل دعوية مشتركة بينها وبين الأزهر إلى محافظات (مطروح – المنيا - الإسماعيلية) الجمعة القادمة. وذلك في في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من الإمام الأكبر أ. د / أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف أ. د/ محمد مختار جمعة، سوف تنطلق الثلاث قوافل الدعوية إلى محافظات (مطروح – المنيا -الإسماعيلية)، يوم الجمعة القادمة: الموافق (3 جمادي الآخرة 1445هـ)، الموافق 15/12، وتضم كل قافلة منهم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " نداءات القرآن الكريم للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) "، وذلك على النحو التالي:
أولًا: مديرية أوقاف مطروح ( الضبعة ) وبيانها كالتالي
1.
الشيخ / حسن عبد البصير عرفة
مدير المديرية
الكبير - بالضبعة
2.
الشيخ / رشاد عبد الباسط خزيمي
واعظ مجمع البحوث الإسلامية
الصفار والمروة - بالضبعة
3.
الشيخ / إسماعيل حسن إسماعيل
مدير الإدارة
الرحمة – بالضبعة
4.
الشيخ / عبد الغني السيد حامد شرابي
واعظ مجمع البحوث الإسلامية
أولاد المبروك - بالضبعة
5.
الشيخ / إبراهيم جلال السيد
إمام وخطيب
الفتح - بالضبعة
6.
الشيخ / السيد عبد السلام علي المعراج
واعظ مجمع البحوث الإسلامية
فجر الإسلام - بالضبعة
7.
الشيخ / أحمد عبد السلام جباره
إمام وخطيب
التوحيد - بالضبعة
8.
الشيخ / محمد إبراهيم محمد شلبي
واعظ مجمع البحوث الإسلامية
عباد الرحمن - بالضبعة
9.
الشيخ / رامي شعبان زايد
إمام وخطيب
التوبة - بالضبعة
10.
الشيخ / محمد السيد محمد ربيع
واعظ مجمع البحوث الإسلامية
الهدى - بالضبعة
ثانيًا: مديرية أوقاف المنيا ( صفط اللبن ) وبيانها كالتالي
1.
الشيخ / عمر خليفة محمد
مدير الدعوة
كامل عطية
2.
الشيخ / محمد مصطفى محمد مصطفى
مجمع البحوث الإسلامية
السلام
3.
الشيخ / حسين علي إسماعيل
مفتش دعوة
المصطفى الجبرتي
4.
الشيخ / جمعة مختار عبد الحميد
مجمع البحوث الإسلامية
الوداع
5.
الشيخ / جمال أحمد عبد الحميد
إمام وخطيب
الفشنية
6.
الشيخ / محمد حمدي محمد حسن
مجمع البحوث الإسلامية
الرحمة
7.
الشيخ / عمران محمد حسين
إمام وخطيب
ضيوف الرحمن
8.
الشيخ / معدن فتحي علي عبد الرازق
مجمع البحوث الإسلامية
العلم والإيمان
9.
الشيخ / عبد الرحمن فتحي عبد الكريم
إمام وخطيب
الرحمن الجبرتي
10.
الشيخ / محمود أحمد سيد الصغير خاطر
مجمع البحوث الإسلامية
عباد الرحمن
ثالثًا: مديرية أوقاف الإسماعيلية ( مدينة الإسماعيلية ) وبيانها كالتالي:
م
الاسم
الوظيفة
المسجد وموقعه
1.
الشيخ / السيد عبد المجيد
وكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم بديوان عام الوزارة
الدوحة - 24 أكتوبر - الإسماعيلية
2.
الشيخ / جمال عبد الناصر أحمد محمد
مجمع البحوث الإسلامية
الحق - أمام نادي الكهرباء - الشيخ زايد - الإسماعيلية
3.
د / محمد عبد المعبود إبراهيم عبد النبي
مدير الدعوة
أم القرى - الشيخ زايد - الإسماعيلية
4.
الشيخ / محمد محمود أحمد محمد عمار
مجمع البحوث الإسلامية
آل أبو زيد - طريق الدائري بجوار النيابة الإدارية - الإسماعيلية
5.
الشيخ / أشرف إبراهيم السيد عدوي
إمام وخطيب
أبو المجد - الشارع التجاري - الشيخ زايد - الإسماعيلية
6.
الشيخ / محمود مصطفى أحمد رضوان
مجمع البحوث الإسلامية
الماجد - التأمين الصحي - الطريق الدائري - الإسماعيلية
7.
الشيخ / أشرف شحاتة عطوة
إمام وخطيب
الرحمن - الخامسة - الإسماعيلية
8.
الشيخ / حسن أحمد إبراهيم مهدي
مجمع البحوث الإسلامية
الحمد - الخامسة - الإسماعيلية
9.
الشيخ / محمد سعيد السيد الروبي
إمام وخطيب
الإيمان والتقوى - الشيخ زايد - الإسماعيلية
10.
الشيخ / محمود عبد الرحمن عبد المولى
مجمع البحوث الإسلامية
الحي القيوم - بمساكن أعضاء هيئة التدريس - الإسماعيلية
والوزارة تتمنى لهم التوفيق،،