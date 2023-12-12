نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر قضائي: الرجال يتصدرون المشهد الانتخابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر قضائي مشرف على العملية الانتخابية بمنطقة كفر الجبل بمحافظة الجيزة، إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية شهد إقبال كبير من الرجال، حيث استقبلت اللجنة منذ صباح اليوم، أكثر من 700 ناخب.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة إلى "دوت الخليج"، أن عملية التصويت شهدت إقبال فئات عمرية ونوعية مختلفة، ولكن الرجال قادوا المشهد الانتخابي.

وأضاف المصدر، أن الشعب المصري يعي أهمية المشاركة في العملية الانتخابية والمشاركة الفعالة والنشطة في بناء المستقبل واختيار قادته.