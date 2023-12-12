قبل غلق اللجان.. الفنان مصطفى قمر يشارك في الانتخابات الرئاسية 2024

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أحمد جودة - القاهرة - الانتخابات الرئاسية 2024.. أدلى الفنان مصطفى قمر بصوته في اللحظات الأخيرة باليوم الختامي في الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنة معهد الفتيات الكائن بمصر الجديدة.



الانتخابات الرئاسية 2024

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية