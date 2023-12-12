الوطنية للانتخابات: مد التصويت في 27 لجنة بالقاهرة لكثافة الإقبال

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 09:32 مساءً - قال الإعلامي أحمد موسى، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت استمرار عمل اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية حتى الساعة التاسعة مساء على ألا تغلق أبوابها حتى تمكين آخر ناخب داخل الحرم الانتخابى من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج 'على مسئوليتي' عبر فضائية 'صدى البلد'، وتقرر مد العمل فى 27 لجنة فرعية فى محافظة القاهرة بعد انتهاء التصويت فى تمام الساعة التاسعة مساء نظرا للاقبال الكبير فى تلك اللجان.

الانتخابات الرئاسية

انطلقت عملية تصويت الناخبين المصريين، اليوم الثلاثاء، في اليوم الأخير من الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر في جميع محافظات الجمهورية.

وتفتح اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحًا وسط استعدادات مكثفة من قبل الجهات المختصة والقائمين على العملية الانتخابية.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين، ومن المقرر إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات يوم 18 ديسمبر الحالي.