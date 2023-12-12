حماة الوطن: المصريين استطاعوا توصيل رسالة للعالم بوقوفهم واصطفافهم خلف الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:39 مساءً -

أكد حزب حماة الوطن، أن المشاركة الكبيرة من جانب الناخبين فى الانتخابات الرئاسية 2024 تعبر عن ثقة المواطنين في أهمية الاستحقاق الدستوري، فضلا عن الضمانات التي توافرت في العملية الانتخابية وخروجها بشكل ديمقراطي.

وقال الحزب فى بيان إنه تابع عمليات تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية، والتي استمرت لمدة 3 أيام، بدأت يوم /الأحد/ الماضي وانتهت اليوم /الثلاثاء/، وسط مشاركة إيجابية وغير مسبوقة من جميع أبناء الشعب المصري.

وأشاد حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بحرص كل مصري على ممارسة حقه الدستوري والتعبير عن رأيه في اختيار رئيس مصر القادم، والاستجابة للنداء الوطني في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة.

وثمن الحزب جهود كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي نجحت وبجدارة في تسهيل وتيسير الإجراءات أمام الجميع من أجل الخروج بهذا الاستحقاق بالصورة التي تليق بمصر.

وأكد حماة الوطن، أن المصريين استطاعوا توصيل رسالة للعالم بوقوفهم واصطفافهم خلف الدولة من أجل الوصول بها إلى المكانة التي تستحقها، ولاستكمال جهود التنمية المستدامة، وتحقيق كافة تطلعات المواطنين.

وأضاف الحزب - في بيان - أن هذه المشاركة الكبيرة من جانب الناخبين تعبر عن ثقة المواطنين في أهمية الاستحقاق الدستوري، فضلا عن الضمانات التي توافرت في العملية الانتخابية وخروجها بشكل ديمقراطي.