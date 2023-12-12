الحرية المصري فى ختام الانتخابات الرئاسية: الرهان على الشعب المصري لا يخيب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:39 مساءً -

ثمن حزب الحرية المصري، الإقبال الكثيف للتصويت على الانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات، مؤكدا أن الرهان على الشعب المصري لا يخيب، وأن هناك وعي كبير ظهر بوضوح في الاعداد المشاركة.

واضاف حزب الحرية المصري في بيانه، أن الأعداد الغفيرة والتجمعات الغير مسبوقة جاءت من استشعار المواطنين بصعوبة المرحلة وأهمية التكاتف والوقوف يدا واحدة أمام العالم، لاختيار مستقبل مصر.

وتابع الحزب في بيانه أن جميع المرشحين كانوا على قدر الثقة والمسؤولية في الحشد وحث المواطنين على المشاركة، خاصة وأن أغلب المرشحين رؤوساء أحزاب مما كثف الأعداد وخرجت مسيرات تعبر عن حب الوطن في عرس ديموقراطي كبير.

وقال الحزب، إن المحافظات رصدت أعدادا غفيرة بجميع المحافظات، وأن الغرف المركزية كانت تؤكد ضراوة الإقبال على اللجان حتى الساعات الأخيرة، مشيدا بالدور الكبير للهيئة الوطنية للانتخابات، ودورها في تذليل أي عقبات أمام المرشحين.