التجمع: مصر أكدت عمقها الحضارى ووحدتها من خلال مشهد الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:39 مساءً - أكد حزب التجمع، أن الشعب المصرى وجه لطمة قوية على وجه الإمبريالية العالمية، وكافة القوى الاستعمارية في العالم، من خلال مشهد الانتخابات الرئاسية غير المسبوق، الذى أكد أن وحدة المصريين عصية على الاختراق، وأن مخطط إضعاف مصر وتقسيم دول المنطقة ينهار كالمعتاد على صخرة الإرادة المصرية.

ووجه "التجمع" كل الشكر والتقدير للشعب المصري، على موقفه في هذه اللحظة التاريخية من عمر الوطن، لافتا إلى ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز، للنهوض بالدولة المصرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وهو ما يستدعي المزيد من الجهود لكافة مكونات المجتمع بكل فئاته وطبقاته المختلفة، لتجاوز أى عقبات تقف على طريق الجمهورية المدنية الديمقراطية الحديثة.

وجدد حزب التجمع التزامه بالقيام بواجبه الوطني، والانطلاق بدوره السياسي ، لتحقيق كل آمال وطموحات الشعب المصري الجدير بالمكانة اللائقة التي يستحقها، وتتفق مع العمق الحضاري لمصر وما قدمته للتاريخ الإنساني عبر آلاف السنين.