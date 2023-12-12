أرسنال يتعادل مع آيندهوفن 1 - 1 فى دوري أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:39 مساءً - تعادل أرسنال الإنجليزي، مع مضيفه فريق إيندهوفن الهولندي، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "فيليبس"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

بدأ أرسنال التسجيل عن طريق إدوارد نيكيتاه، فى الدقيقة 42 من زمن المباراة. وتعادل فريق إيندهوفن، فى الدقيقة 50، عن طريق يورب فيرتيسين. وتعرض النجم المصري محمد النني للإصابة، وأضطر لمغادرة المباراة فى الدقيقة 62. وأنهى أرسنال مرحلة المجموعات، فى صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، وخلفه إيندهوفن برصيد 9 نقاط، ونجحا فى التأهل لدور الـ 16 من المسابقة. وخاض أرسنال المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمي: رامسديل. الدفاع: سيدريك، ساليبا، وجابرييل وكيور. الوسط: جورجينيو، النني وكاي هافيرتز. الهجوم: تروسارد، نيكيتاه ونيلسون.