"قبل غلق اللجان بدقائق".. توافد مستمر للمواطنين على مدارس الخصوص بالقليوبية

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أحمد جودة - القاهرة -

يستمر توافد المواطنين الناخبين على مدرسة الشهيد علاء عزت الثانوية بنين داخل مدينة الخصوص إحدى مدن محافظة القليوبية، على اللجان الانتخابية قبل الغلق بـ 10 دقائق.

وشهدت مدرسة الشهيد علاء عزت الثانوية بنين بالخصوص، إقبال وافر من المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية الجارية 2024، طوال الثلاثة أيام الماضية، لاختيار رئيس لفترة رئاسية قادمة لمدة 6 سنوات.

حيث تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

وكانت جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

كان بدأ الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.