نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرب انتهاء التصويت.. إقبال مستمر من قبل المواطنين بالجيزة على الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستمر المواطنون في مدرسة السعيدية الثانوية بنين بمحافظة الجيزة في التدفق نحو صناديق الاقتراع، حيث تشهد اللجان إقبالًا كبيرًا على المشاركة في العملية الانتخابية لعام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الإقبال حتى انتهاء فترة التصويت خلال الساعات القليلة القادمة.

وعلى صعيد آخر، من المقرر أن تنطلق عملية فرز الأصوات مساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2024، بعد اكتمال عمليات التصويت، وسيقوم العاملون في المراكز الانتخابية بمراعاة دقة وشفافية هذه العملية لضمان نزاهة الانتخابات وتمثيل إرادة المواطنين بشكل صحيح.

الانتخابات الرئاسية 2024.. عملية فرز الأصوات

تعد عملية فرز الأصوات مرحلة مهمة في العملية الانتخابية حيث يتم فحص وفرز الأوراق الانتخابية المُستخدمة خلال التصويت، ويقوم العاملون في مراكز الاقتراع بالفصل بين الأصوات الصحيحة وتلك التي قد لا تكون صالحة، ويتم ذلك باتباع معايير محددة مثل التوقيع الصحيح، وصحة الورقة، والالتزام بالقواعد المحددة للتصويت.

وتتضمن هذه العملية أيضًا عد الأصوات الصحيحة لتحديد نتائج الانتخابات، ويُعلن عن الفائزين بمناصب معينة بناءً على الأصوات التي حصلوا عليها.

ويهدف فرز الأصوات إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية وتمثيل إرادة الناخبين بشكل دقيق.

موعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2024

تعلن النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة في الجريدة الرسمية في 18 ديسمبر 2023.

وبعد ذلك، يمكن تقديم الطعون في الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر، وتُقيد هذه الطعون في جدول المحكمة الإدارية العليا.

ويتم فصل الطعون في خلال 10 أيام ابتداءً من 21 ديسمبر حتى 30 ديسمبر، وينتهي الصمت الدعائي الأول للانتخابات الإعادة في 4 يناير.