نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر يوم بانتخابات الرئاسة.. ما حقيقة تمديد التصويت في لجان الاقتراع بمدارس الجيزة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يغلق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد نصف ساعة من ذلك التوقيت، حيث يتم غلق لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً، وحتى ذلك الحين لم يصدر أي قرار بتمديد التصويت داخل اللجان في مدارس الجيزة.

وتتابع بوابة دوت الخليج الإلكترونية، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، من مختلف اللجان الفرعية والعامة على مستوى جمهورية مصر العربية منذ بداية عملية التصويت حتى موعد الإعلان عن الفائز في الانتخابات الرئاسية بشكل حصريًا.

موعد بدء ونهاية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 أيام 10،11،12 ديسمبر في الداخل وذلك بعد الانتهاء من تصويت المصريين بالخارج أيام 1،2،3 من هذا الشهر.

جهزت وزارة التعليم المصرية 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية للجان والمقار، ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، فيما ستكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، وسط مشاركة 14 منظمة دولية و62 منظمة محلية، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر في حالة حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

كان بدء الصمت الانتخابي منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.