نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى اللحظة الأخيرة.. لجان الجيزة تستقبل مواطنين للإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال اللجنة رقم 31 في مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين بمحافظة الجيزة خلال اللحظات الأخيرة من اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة المصرية 2024، تستقبل المواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بصوتهم والمشاركة في العملية الانتخابية، حيث أنه حتى هذه اللحظة لا يزال هناك إقبال من المواطنين على المشاركة داخل اللجان، وتبين هذه اللحظات مدى حرص المواطنين ووعيهم بالعملية الانتخابية.

ومن المقرر أن تنتهي انتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث أنه حتى الآن لم تصدر أي تعليمات بخصوص مد الفترة الانتخابية.

ومن الجدير بالذكر، انطلقت انتخابات الرئاسة المصرية 2024 يوم الأحد الماضي الموافق 10 ديسمبر، جاء ذلك عقب إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم في الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في يوم 18 من الشهر الجاري، وذلك في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة لتجنب إجراء جولة إعادة في أوائل يناير المقبل.

وفي هذا السياق، تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان الصمت الانتخابي قد بدأ منذ 8 ديسمبر الماضي، لجميع المرشحين البالغ عددهم 4 هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.