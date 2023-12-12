نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فاروق يشكر قيادات ومنسقي "حملة مواطن" على جهودهم في حشد الناخبين وتسهيل الوصول إلى صناديق الاقتراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم محمد فاروق، المؤسس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، الشكر والتقدير لمنسقي المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية، ومسؤولي اللجان المركزية وأعضاء الهيئة العليا، على ما بُذل من جهد خلال اليومين الماضيين في العملية الانتخابية، مثمنًا استمرار الجهود لليوم الثالث وحتى الانتهاء من عملية التصويت في ليلة ختام العرس الديمقراطي.

وقال محمد فاروق، إن الكثافات والمتابعة كانت في غالبية محافظات مصر من منسقي الحملة، فلهم كل الشكر على ما قدموه لوطنهم، لافتًا إلى أن هناك محافظات تميزت بطابع خاص وبمشاركة واسعة وتحركات على الأرض كانت مبهرة للجميع، حيث نظموا مسيرات بالأعلام والسيارات وبحضور مؤثر من الشباب واللافتات الخاصة بحملة مواطن وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورددوا هتافات تحيا مصر.

وكرر محمد فاروق، شكره لأعضاء الحملة لتعزيز دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعد جزء من حرية التعبير والعمل الديمقراطي، مشيدًا بجهد وتفاني المنسقين لتحقيق أهدافهم وتوفير الدعم الكامل للرئيس وسياساته لصالح البلاد.

وفي ذات السياق قال المهندس مروان قرقورة، منسق حملة مواطن بمحافظة البحيرة، إن المواطن البحراوي كان على قدر المسؤولية وسهل مهمتنا في الحشد، وهذا يعبر عن مدى زيادة الوعي لدى جموع الشعب رغم اختلاف فئاته، مشيرا إلى أن الحملة جابت الشوارع والمدن لحث المواطنين على ضرورة المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية، وهو ما لاقى رواج واسع بين الجميع ولم ينشب أي خلاف بين أعضاء الحملة أو مواطن داخل المحافظة.

فيما أكدت الدكتورة فنار القاضي، منسق حملة مواطن بمحافظة الأقصر، أن المشاركة كانت كثيفة ومشرفة من المرأة وكبار السن، وتم بذل جهودا من أجل مساعدة الجميع للوصول إلى صناديق الاقتراع، ونجحت قيادات الحملة في تحقيق الحشد والحضور أمام اللجان.

كما قالت عواطف الطرهوني، منسق حملة مواطن بمحافظة سوهاج، إن الحضور فاجئ الجميع، ونجاحهم في الحشد جاء بناء على التنظيم والمتابعة والتجهيز قبل انطلاق عملية التصويت، وكذلك زيادة الوعي لدى المواطن بضرورة حصوله على حقه الدستوري والتصويت لاختيار رئيسه.

بينما ثمن محمد عبد المنعم الجعفري، منسق حملة مواطن بمحافظة أسوان، دور رجال الشرطة في مساعدة الناخبين وتأمين العملية الانتخابية، مشيدا بقيادات وأعضاء الحملة في المحافظة على ما قاموا به من حشد ودعاية وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

كما قال الشحات منصور، منسق حملة مواطن بمحافظة كفر الشيخ، إن الحملة نظمت مسيرات لحث الناخبين من أجل التصويت ونجحت في تحقيق ذلك بمشاركة كبيرة من أعضاء هيئات التدريس والشباب والمرأة وكل من له حق التصويت.

وقال أحمد فتحي، منسق حملة مواطن بمحافظة الإسكندرية، إن نجاح الانتخابات الرئاسية كان مرهون بالمشاركة، والشعب كعادته أبهرنا وسهل مهمتنا في إقناعه بضرورة وحتمية الاصطفاف أمام اللجان الانتخابية.

كما قال المهندس ياسر مصطفى، منسق حملة مواطن بمحافظة أسيوط، إن الحضور والاصطفاف أمام اللجان منذ الصباح الباكر، يعبر عن شعور المواطن بحاجة الوطن إليه ومشاركته في الانتخابات الرئاسية رسالة واضحة عن مدى قدرته ويعبر عن رأيه بالوسيلة الديمقراطية من خلال الإدلاء بصوته.

كما قال كامل الهنداوي، منسق حملة مواطن بمحافظة جنوب سيناء، إن غالبية اللجان في كل المحافظة شهدت كثافات وكان للحملة دور في مساعدة الناخبين في الوصول إلى لجانهم وتصويتهم بكل حرية، والحشد كان لائقا ومشرفا.

فيما قال محمد حجاب، منسق حملة مواطن بمحافظة بورسعيد، إن المحافظة شهدت احتفالات وليست مشاركة فقط في الانتخابات والشعب البورسعيدي ضرب مثلا رائعا كعادته في الوقوف خلف الوطن، مشيدا بالحضور والكثافة أمام اللجان خلال اليومين الماضيين، والساعات الأولى من اليوم، لافتًا إلى أن التوافد سيستمر على اللجان حتى غلق الباب في التاسعة مساء اليوم.

كما أكد الحاج أحمد مشاعيل، المنسق بالحملة في محافظة الجيزة، أن الحضور الكثيف أمام اللجان قضى على أبواق الشر، ونجح المواطن الجيزاوي في التعبير عن رأيه والاصطفاف بالطوابير أمام كافة اللجان على مستوى المحافظة.

كما قال نمر درويش، منسق حملة مواطن بمحافظة المنيا، إن المشاركة كانت رائعة من كل أطياف المجتمع، وكان هناك زحم وطوابير ممتدة أمام اللجان، ونجحت الحملة في المحافظة في حشد عدد كبير وتسهيل مهمة وصولهم إلى صناديق الاقتراع.

كما قال وحيد خلوي، منسق حملة مواطن بمحافظة القليوبية، إن المواطن أثبت أنه على قدر المسؤولية ووفر عناء أعضاء الحملة في الإقناع بالمشاركة، وهذا دليل على زيادة الوعي لدى مواطني المحافظة، ونجحنا في حشد عدد كبير في معظم اللجان داخل قرى ومدن المحافظة.

فيما أكد الدكتور رضا النجار، منسق حملة مواطن بمحافظة البحر الأحمر، أن كثافة المشاركة تعبر عن المواطنين وحضور المرأة وكبار السن كان مشرفا، مشيرا إلى أن أعضاء الحملة بذلوا جهودا من أجل مساعدة الجميع للوصول إلى صناديق الاقتراع.

كما قال العمدة مصطفى الشناوي، منسق حملة مواطن بمحافظة الغربية، إن الحضور والاحتشاد أمام اللجان الانتخابية فاجئ الجميع، ونجاح أعضاء الحملة في الحشد جاء بناء على المتابعة والتجهيز قبل انطلاق عملية التصويت، والتواصل المستمر منذ بداية العملية الانتخابية.

بينما ثمن الدكتور إسماعيل مهنى، منسق حملة مواطن بمحافظة الدقهلية، دور القضاة المشرفين على العملية الانتخابية ورجال الشرطة والأمن، في مساعدة الناخبين، مشيدا بقيادات وأعضاء الحملة في المحافظة على ما قاموا به من حشد ودعاية وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لما حققه من إنجاز على مدار السنوات العشر الماضية.

كما قال محمد صبري سرحان، منسق حملة مواطن بمحافظة شمال سيناء، إن الحملة حققت نجاح هائل على مدار أيام الانتخابات ونجحت في تنظيم مسيرات لحث ودعوة الناخبين من أجل التصويت واختيار رئيس الجمهورية.

وأوضحت سلوى الهرش، منسق المرأة بالقبائل العربية في حملة مواطن، أن مشاركة المرأة دائما تبهر الجميع وتعبر عن قوتها وقدرتها على القيادة وفي مقدمة الصفوف في كل الاستحقاقات الدستورية.

وقال عبد الجيد شريف فرحات، منسق حملة مواطن بمحافظة الفيوم، إن الشعب كعادته أبهرنا وكان حضوره يعبر عن مدى وعيه واختياره الطريق الصحيح بالنزول والتصويت في الانتخابات الرئاسية، والاصطفاف أمام اللجان الانتخابية كان ممتد على مدار اليوم.

كما قال محمد عبد الناصر، منسق حملة مواطن بمحافظة السويس، إن الحضور والاصطفاف من أهالينا أمام اللجان يعبر عن شعور المواطن بحاجة الوطن إليه، ويؤكد على وحدة المصريين ووقوفهم خلف دولتهم وقياداتها.

كما قال وجيه أباظة، منسق حملة مواطن بمحافظة الشرقية، إن المحافظة شهدت كثافات عالية في كل لجانها، وكان للحملة دورا في مساعدة الناخبين في الوصول إلى لجانهم وتصويتهم، ومشيرا إلى أن الحشد كان لائقا ومشرفا.

فيما أكدت، إيرين رشدي خليل، منسق حملة مواطن بمحافظة بني سويف، أن المشاركة أبهرت الجميع ليس على مستوى الحضور في المحافظة ولكن على مستوى الجمهورية، الشعب دائما حاضر في الموعد والتوقيت المناسب، ويدافع عن حقه ووطنه بكل ما يملك.