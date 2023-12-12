نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرفة عمليات الانتخابات بنقابة الصحفيين تختتم أعمال متابعة التصويت.. وتبدأ متابعة عمل الزملاء خلال تغطيتهم للفرز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت غرفة عمليات نقابة الصحفيين عملها اليوم فى متابعة أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم، ورصدت الغرفة 14 شكوى من الزملاء أثناء تغطية الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام التصويت، منذ فتح باب الاقتراع.

وتلقت الغرفة شكوى واحدة فى اليوم الثالث من زميل مصور صحفى أُوقف أمام لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب، ومُنع من ممارسة عمله لمدة نصف ساعة رغم حمله تصريح التغطية، وبعدها مُنع من التصوير لينتقل إلى لجان أخرى لمتابعة عمله.

وكانت اللجنة قد تلقت على مدار اليومين الماضيين 13 شكوى مختلفة، بالإضافة لشكوى اليوم، وحُلت معظمها.

وجاءت الشكاوى كالتالى: شكاوى اليوم الأول:

شكوى تفيد بمنع الصحفيين حاملى التصاريح من التغطية، والتصوير بلجنة مدرسة الشهيد أحمد عبد الرحيم السرسى فى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحُلت على الفور المشكلة، وسُمح للزملاء بالتصوير.

كما تلقت الغرفة شكوى تفيد بامتناع أحد رؤساء اللجان بلجنة مركز شباب منشية التحرير بحلمية الزيتون عن تقديم أية معلومات حول سير عمل اللجنة.

كما تلقت الغرفة شكوى تفيد بمنع الصحفيين حاملى التصاريح من التغطية، والتصوير بلجنة مدرسة السيدة زينب الابتدائية بمحافظة القاهرة، وحُلت على الفور المشكلة، وسُمح للزملاء بالتصوير.

شكاوى اليوم الثانى:

1- شكوى من زميل لمنعه من التغطية، والمتابعة فى لجان عديدة، وبسبب تحديد 5 لجان فقط للتغطية الصحفية فى الإسكندرية، وهى لجان:

- قسم شرطة الجمرك.

- المنشية الإعدادية والأنفوشى.

- لجان مدارس طلائع العجمى.

- عباس حلمى بقسم شرطة الدخيلة.

- لجان قسم شرطة مينا البصل.

2- تلقت الغرفة شكوى من زميل حول منع التصوير داخل لجان مدرسة مجمع متولى الشعراوى، ومدرسة أحمد يحيى، ومدرسة عمار بن ياسر، ومدرسة أحمد إبراهيم عبد الرحيم الابتدائية بشبرا الخيمة.

3- تلقت الغرفة شكوى من زميلة فى لجنة مدرسة النصر للغات بالنزهة، وتحمل تصريح اللجنة العليا للانتخابات واحتجزت نصف ساعة، وسُحب الموبايل، ومُسحت الصور من على الموبايل.

4- تلقت الغرفة شكوى من زميلة بسبب رفض رئيس اللجنة التصوير داخل لجنة مدرسة منشية جبريل المعادى.

5- تلقت الغرفة شكوى من زميل بسبب قيام القاضى بطرده من اللجنة، ومنعه من التصوير داخل لجنة القاهرة الجديدة بمركز شرطة التجمع الأول اللجنة الفرعية رقم 19.

6- تلقت اللجنة شكوى من زميلة "غير مقيدة بالنقابة"، ومعها تصريح تغطية، وتوجهت للجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقى، واُعتُدِى عليها من مواطنة أمام اللجنة، وقام الضابط بأخذ بطاقة الرقم القومى، وحُلت المشكلة، وإعادة البطاقة الشخصية بعد تواصل السيد نقيب الصحفيين مع الأجهزة المختصة.

7- تلقت اللجنة شكوى من زميل مُنع من دخول لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، ومن التصوير حتى من خارج اللجنة، وسُحبت البطاقة والموبايل لمدة نصف ساعة، وبعد تدخل الجريدة استعاد البطاقة.

8- تلقت الغرفة شكوى من زميل مراسل بجنوب سيناء، حيث أفاد بمنعه من التصوير داخل لجنتين برقمى 3 و4 فى مدرسة جيل أكتوبر الابتدائية فى مدينة شرم الشيخ، وذلك فى تمام الساعة الثانية والربع ظهرًا.

9- تلقت الغرفة شكوى من زميل بسبب منعه من التصوير خارج لجنة معهد ناصر بشبرا، ومُسحت الصور من قبل الأمن بالرغم من حصوله على تصريح الهيئة العليا للانتخابات. 10- تلقت الغرفة شكوى من زميل، حيث اشتكى كناخب أنه لا توجد سواتر داخل اللجنة، ويضطر الناخب للاختيار بشكل معلن أمام الموظفين، وهذا يخل بمبدأ سرية الاقتراع، وذلك فى لجنة 4 مدرسة قها الثانوية بمدينة قها.

وتستكمل غرفة عمليات نقابة الصحفيين عملها خلال عمليات الفرز لمتابعة، وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم فى تغطية الانتخابات، وتلقى أى شكاوى تتعلق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وتتلقى الغرفة اتصالات الزملاء على أرقام النقيب، وأعضاء المجلس، وكذلك خُصص رقمان: (01005741555) - (01280992299).

وتهيب النقابة بالزملاء تغطية عملية الفرز بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأى من المرشحين، كما تهيب بالجهات التنفيذية تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل لجان الفرز، وفى محيطها.