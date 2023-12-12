نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابي: نؤيد السيسي دعما للاستقرار والأمن والأمان (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال صبحي السيد مهدي أمين اللجنة النقابية بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج، إن عمال مصر دائما الدرع والسيف للدولة المصرية، مطالبا المرشح عبدالفتاح السيسي بعد فوزه بالانتخابات بزيادة رواتب عمال قطاع الغزل والنسيج لأنها ضئيلة مقارنة برواتب القطاعات الأخرى.

وأضاف مهدي لـ "دوت الخليج"، إلى أن أصواتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية ذهبت للمرشح عبدالفتاح السيسي الذي أثبت جدارته في الحفاظ على أمن مصر، وأحدث نهضة شاملة على مدار 10 سنوات سابقة.

وتابع: "بجانب أن السيسي أحدث نهضة السيسي استطاع توفير الأمن والاستقرار للدولة وأعاد إلينا الأمان الذي حرمنا منه في عام 2012".

وتقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية داخل 8563 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية تم إعدادها للجان والمقار، فيما يحق لنحو 65 مليون مصري فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.