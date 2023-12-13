نقلا عن اكسترا.. الدائرة الرابعة بالإسكندرية: السيسي يحصل على 183152 صوتا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 12:32 صباحاً - أعلنت الدائرة الرابعة أول الرمل محافظة الإسكندرية عن نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تضم اللجنة 36 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين المقيدين في اللجان الفرعية 294650 ناخبا، وذلك وفق "اكسترا نيوز".

وأعلنت أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 209321 ناخبا ونسبة حضور 71% ، وإجمالى الأصوات البطالة 948 صوتا ، بينما إجمالي الأصوات الصحيحة 208373 صوتا بنسبة 99,5 % .

كما أعلنت حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 183152 صوتا بنسبة 87 % ، والمرشح الرئاسي فريد زهران على 1881 صوتا، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 572 صوتا ، والمرشح الرئاسي حازم عمر على 22768 صوتا.