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“مستقبل وطن” بالجيزة يحتفل بالمشاركة الكبيرة للمصريين في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - نظم حزب مستقبل وطن أمانة حزب مستقبل وطن بالدقي والعجوزة، في محافظة الجيزة، احتفالية كبيرة في شارع وزارة الزراعة، احتفالًا بالمشهد الإيجابي للمشاركة الواسعة للمصريين في انتخابات رئاسة الجمهورية.

واحتفى الحزب بمشاركة المصريين في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 بفيديو عكس حجم المشاركة الكثيف أمام اللجان خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأظهر الفيديو احتفال شباب الحزب المحتشد، بإطلاق الألعاب النارية في شارع وزارة الزراعة، عقب انتهاء عملية التصويت بلجان منطقة الدقي والعجوزة في الاستحقاق الدستوري الذي شهد إقبالا كبيرا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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