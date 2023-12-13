نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج فرز الأصوات الأولية في اللجنة العامة بمحافظة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار رئيس اللجنة العامة، الدائرة رقم 23 قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، نتائج الفرز الأولية في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، حسبما ذكرت قناة اكسترا نيوز.

وقال المستشار إن عدد الناخبين المدعوين للتصويت 270 الف 353 ناخبا، وعدد الحضور 208 الف 779 ناخبا، وعدد الأصوات الصحيحة 208 الف 369 ناخبا، وعدد الأصوات الباطلة 410 ناخبا

وأضاف أنه قد حصل كل من المرشحين، كما يلي:-

عبدالفتاح السيسي: 197 الف 356 صوتا

فريد زهران: 5264 صوتا

عبدالسند يمامة: 1024 صوتا

حازم عمر: 4725 صوتا