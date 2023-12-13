تعرف على حظك اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 07:36 صباحاً - تعرف على برجك لهذا اليوم هنا الأربعاء 13 ديسمبر 2023. ماذا تخبئ لك النجوم اليوم؟ التنبؤات بالتوقيع من قبل الفلكي منيب الشيخ

توقعات برج الحمل اليوم الأربعاء 13 ديسمبر / كانون الأول 2023 منيب الشيخ

ابتداءً من اليوم وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، قد يكون من الصعب التركيز على اتخاذ القرارات بسبب تراجع عطارد. سيكون لديك المزيد من القلق النفسي وسوف تنتقل من فكرة إلى أخرى دون أن تتمكن من إنهاء أي شرح تريد تقديمه أو ستقدمه بشكل غير صحيح.

كما يمكن أن تواجه مشاكل في إكمال عملك وتبقى في حيرة وتأخير. من المؤكد أن جدول الأعمال الذي قمت بإعداده للعام المقبل سيتم تغييره بسبب التأخير وإلغاء المواعيد. كل هذا قد يسبب تغيراً في أعصابك، لذا خذي كل شيء بهدوء.

توقعات برج الثور اليوم الأربعاء 13 ديسمبر / كانون الأول 2023 منيب الشيخ

عندما يتراجع عطارد، كما هو الحال بدءًا من اليوم وخلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، فإنه لا يسمح لك بالتدفق بطريقة ذكية وذكية. لن تكون أفكارك أصلية أو إبداعية كالعادة، حيث ستقع في تشابك الكلمات وتضيع الوقت.

سيكون عليك أن تكون حذراً لأنه نظراً لأحداث اليوم، ستنشأ في ذهنك أحداث من الماضي لا تساعدك على التركيز على حاضرك. بسبب ما سبق، يمكن أن تسلك مسارات غير مؤكدة لن تؤدي إلا إلى توليد مستوى عالٍ من الارتباك. يمكنك أيضًا خداع الآخرين أو خداع نفسك من خلال الوقوع في فخ المعلومات الكاذبة.

توقعات برج الجوزاء اليوم الأربعاء 13 ديسمبر / كانون الأول 2023 منيب الشيخ

اليوم سيبدأ عطارد تراجعه وأول ما ستلاحظ تأثيره هو أن عدم الثقة لديك سيزداد. كم عدد خطط عملك التي ستتأخر بسبب عقبات معينة، ستعتبر أن العديد منها تم إنشاؤها بواسطة أشخاص لا يدعمونك في العمل أو بواسطة شركائك.

ومن الممكن أيضًا أن تعتقد أنك لن تتمكن بعد الآن من إكمال المهام التي كانت صعبة عليك واستغرقت وقتًا أطول لإكمالها. علاوة على ذلك، لن يكون الوقت مناسبًا لتقديم مشاريع أو أفكار جديدة، ولكنه سيكون الوقت المناسب لتقديم شيء كنت تؤجله لفترة طويلة.

توقعات برج السرطان اليوم الأربعاء 13 ديسمبر / كانون الأول 2023 منيب الشيخ

عطارد، الكوكب المرتبط بأفكارك وطريقة تعبيرك عن نفسك، سيبدأ طريقه الواضح إلى الوراء. ستدرك ذلك عندما تجد صعوبة في التعبير عن مشاعرك، وخاصة مشاعر الحب، لأن هذه الحركة تؤثر على العلاقات.

ستلاحظ أن غيرتك وانعدام ثقتك تتزايد، وأن عقلك سيتذكر الصراعات السابقة أكثر من الحاضر. إذا لم تتحكم في ذلك، فلن تكون لديك القدرة على تقدير مظاهر المودة من الآخرين؛ حتى أنك ستعتبر أحبائك غير مبالين بسبب مواقفهم.

توقعات برج الأسد اليوم الأربعاء 13 ديسمبر / كانون الأول 2023 منيب الشيخ

اليوم سيبدأ عطارد تراجعه في برج الجدي. ومن حيث تأثيره، أوصي أنه في حالة الاجتماعات المهمة، سيتعين عليك التحقق من كل ما تقوله، حيث من الممكن أن تعتمد على معلومات خاطئة أو خاطئة عند التصرف. عند التراجع في برج الجدي، قد يحدث أيضًا أن تكشف عن بيانات سرية جدًا لا ينبغي عليك الكشف عنها.

وحتى لا تربك الآخرين، أنصحك بالاستماع أولاً قبل التحدث. كما أنصحك بمحاولة تجنب البيئات الصاخبة أو المزدحمة لأنها قد تجعلك أكثر دوخة.

توقعات برج العذراء اليوم الأربعاء 13 ديسمبر / كانون الأول 2023 منيب الشيخ

سيبدأ عطارد اليوم مساره التراجعي، مما يجعل جميع العمليات بشكل عام أبطأ بكثير؛ وخاصة العقلية منها. لذلك عليك الحذر عند تبادل المعلومات والانطباعات مع أصدقائك وأفراد فئاتك الاجتماعية، حيث أن أي خطأ سيولد الشك وعدم الثقة بينكم.

قد يتم تشويه المعاملة بالمثل للرسائل على الشبكات وتعقيد منشوراتك. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك أنك قد تشعر برغبة سيئة عند مقابلتهم، نظرًا لأن العديد من هذه المشكلات تأتي منذ عدة أشهر.

توقعات برج الميزان اليوم الأربعاء 13 ديسمبر / كانون الأول 2023 منيب الشيخ

يتميز تراجع عطارد بالشكوك وانعدام الثقة الناتج عن فقدان الوثائق أو التأخير في مهامك. عندما تظهر هذه العقبات، ستدرك أن الأمر ليس مصادفة، وأنها ناتجة عن أشخاص لا يدعمونك.

سيؤدي ذلك إلى زيادة المشاكل والارتباك في محادثات العمل أو العمل المختلفة، حيث سيكون من الصعب عليك أن تظل هادئًا وعقلانيًا عند حل هذه المشكلات. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب عليك الحصول على آراء واضحة والتعامل مع الاختلاف مع الأبراج الأربعة التي يصعب التعامل معها.

توقعات برج العقرب اليوم الأربعاء 13 ديسمبر / كانون الأول 2023 منيب الشيخ

اعتبارًا من اليوم، سيبدأ عطارد طريقه بالتراجع، مما يجعل من الصعب عليك أن تكون واضحًا بشأن ما يحدث بالفعل من حولك. عندما يكون هذا الكوكب في هذه المسيرة، بحسب برجك، فإنه سيتميز بأكاذيبه وخداعه، وسيقوم بتحركات سيئة ضدك؛ لذلك، يمكنك توجيه انتقادات خاطئة للآخرين.

لذلك، تقبل كل ما يحدث وكذلك مواقف الآخرين حتى تنتهي الرجعية. أنصحك ألا تصبح مهووسًا برؤية أخطاء الآخرين فقط، ولا تحاول تغيير أحد، بل حاول أن تكون أكثر مرونة معه.

توقعات برج القوس اليوم الأربعاء 13 ديسمبر / كانون الأول 2023 منيب الشيخ

سيبدأ عطارد تراجعه اليوم، محتفظا بهذه الحركة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. مع هذا التأثير على برجك، سيكون أمامك أيام خاصة عليك أن تتعلم فيها التحلي بالصبر. تجنب أي نوع من الخلاف أو أي نوع من سوء الفهم الذي قد يكون بينك وبين الأشخاص الأقرب إليك.

كما أنه يخفف من شخصيتك السيئة الناتجة عن أي نوع من الاحتكاك أو الخلاف مع من حولك. ضع في اعتبارك أنه في حالة إجراء مناقشة، يمكن لأي شخص أن يسيء تفسير ما تم التعبير عنه وسوف تواجه مواجهات.

توقعات برج الجدي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر / كانون الأول 2023 منيب الشيخ

عندما يمر عطارد عبر برجك، فسوف يتراجع أيضًا. أول ما ستلاحظه هذه الحركة هو زيادة قلقك وعدم ثقتك وسيزداد شعورك بالاعتقاد بأن الآخرين يعارضون أفكارك وأفكارك؛ إلى هذا، يجب عليك أيضًا إضافة الارتباك في المحادثات بسبب تراجعها.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تضع في اعتبارك أنه في هذه الحالات، يمكنك التعبير عما لا تريد قوله حقًا وإنشاء عمليات فصل. لذلك، سيكون من الأفضل أن تظل مرنًا ودون إصدار أحكام، وقم أيضًا بإعداد حمام لتطهير طاقتك وإعطائك راحة البال .

توقعات برج الدلو اليوم الأربعاء 13 ديسمبر / كانون الأول 2023 منيب الشيخ

ابتداءً من اليوم وعلى مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، سيكون عطارد في حالة تراجع. أنصحك بأن تكون أكثر حرصًا من المعتاد في المعاملات التجارية والمصرفية، وتوقيع العقود، والتواصل مع رؤسائك، وقبل كل شيء، في الأمور القانونية.

في منطقة العمل، ستلاحظ أن مهامك تتأخر وتظهر مشاكل لا تسمح لك بإنجازها في الوقت المحدد.

وبما أنك ستصبح أكثر هوسًا بآرائك، فسيكون من الصعب عليك قبول أفكار الآخرين واقتراحاتهم لتحسين عملك. حتى لو كان كل هذا التأثير مؤقتًا، عليك أن تعرف كيفية التعامل مع الموقف.

توقعات برج الحوت اليوم الأربعاء 13 ديسمبر / كانون الأول 2023 منيب الشيخ

عطارد هو الكوكب المرتبط بالكذب والغش، وابتداءً من اليوم مع تراجعه، ستكون أكثر عرضة لهما. لذلك عليك أن تعلم أنه سيكون من الصعب عليك أن تتمتع بتركيز ذهني جيد، حيث ستشكك في جودة المعلومات التي تتلقاها ونوايا من يرسلها إليك.

سيؤدي ذلك إلى تأخير حل المشكلات البسيطة التي قد تستغرق بضع دقائق. نظرًا لأنك قد تكون أيضًا أكثر هوسًا باكتشاف الخداع، فمن الأفضل أن تأخذ كل شيء بهدوء. حافظ على هدوئك وتصرف بطريقة عملية ومنهجية لتجنب ارتكاب الأخطاء.