وزارة التعليم: وضع أسئلة امتحانات الترم الأول وفق المواصفات لقياس نواتج التعلم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وضع أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية لكل مادة، بهدف قياس نواتج التعلم، مشددة على الامتحان مرتبطة بمنهج الفصل الدراسي الأول بأكمله لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مضيفة أن الاختبارات سوف تنطلق فى النصف الأول من شهر يناير المقبل وفق الجداول التى تحددها المديريات والإدارات التعليمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل أسئلة امتحان علم النفس والاجتماع للصفين الأول والثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي، وتوزيع الدرجات والضوابط العامة للورقة الامتحانية، كالتالى:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الد ارسي للطالب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفى الورقة الامتحانية البيانات الأساسية المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة – الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة – تاريخ الامتحان.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور – الهوامش – العناوين – تعليمات الأسئلة – جودة الطباعة – الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.