بنسبة نجاح 90 %.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة رواق العلوم الشرعية والعربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 11:28 صباحاً - اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة اختبارات العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف وفروع الرواق الأزهري بالمحافظات الخارجية، والتي عُقدت في أكتوبر الماضي واستمرت لمدة 30 يوما.

وتقدم لآداء الاختبارات 10117 دارس برواق العلوم الشرعية والعربية، في جميع مراحله ومستوياته؛ التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، وتم توزيعهم على 27 مقرًّا بجميع محافظات الجمهورية، وكانت نسبة النجاح 90%.من إجمالي عدد الدارسين الذين أدوا الاختبارات.

وأعلن الجامع الأزهر الشريف، النتيجة عبر الرابط التالي، وذلك تيسيرًا على الدارسين:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=277

وفي سياق سابق ، قال ادكتورعبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر ، أن هذا الموسم لرواق العلوم الشرعية والعربية قد اتسم بالإقبال المتزايد من الدارسين، وذلك مقارنة بالموسمين السابقين.

من جانبه، أضاف د.هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن فترة الاختبارات امتدت لمدة 30 يومًا، حيث بلغ مجموع مواد الرواق في جميع مراحله وتخصصاته 150 مادة، وتم توزيع الدارسين على جميع فروع محافظات الجمهورية تيسيرا عليهم.

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الدكتورأحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وباعتماد أ.د.محمد الضويني وكيل الأزهر ، وبإشراف د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ود. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.