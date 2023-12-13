نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التعليم" تتيح امتحانات تحديد مستوى للصف الأول رياض أطفال لأبناء الخارج إلكترونيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابطا الكتروني لتحميل امتحانات تحديد المستوى للصف الأول رياض أطفال، للطلاب المصريين في الخارج، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، تقييم الأداء.



وذلك من خلال اختبار تحديد المستوى لتلاميذ kg1 من مرحلة رياض الأطفال لغات وعربي للعام الدراسى 2023/2024.

المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج



و أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه يمكن تحميل ملف التقييم للتلميذ باللغة الإنجليزية للطلاب المتقدمين على نظام اللغات من خلال المنصة الإلكترونية لأبنائنا فى الخارج بوزارة التربية والتعليم،، وذلك عبر الرابط التالي: من هنا

وحددت الوزارة، طريقة طباعة الملف، وقيام الطالب بأداء الأنشطة الموجودة، على ان يتم رفع الملف بعد الانتهاء منه على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج.



وأشارت إلى أن يتم تحميل الملف ورفعه بعد استكماله بداية من يوم وضعه على المنصة ولمدة أسبوعين ولا يتم إرسال أية ملفات تقييم ورقية، مشدده على التعامل من خلال المنصة الالكترونية فقط، لافته على أنه يتم تحميل الملف ورفعه من خارج جمهورية مصر العربية فقط.



وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الفئات المسموح لها بدخول امتحان أبنائنا فى الخارج "الطلبة المصريين فى الخارج"، موضحة أنه يحق لجميع الصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال لغات الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي تطبيقًا لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، ويشترط للتقدم للامتحان ألا تقل سن الطالب في أول أكتوبر عن ثلاث سنوات ونصف كحد أدنى للقبول بالصف الأول بمرحلة رياض الأطفال، وخمس سنوات ونصف العام الحالي بالنسبة للصف الأول الابتدائي.



وأوضحت الوزارة، أنه يحق للطلاب الناجحين بالصفين الأول والثاني رياض الأطفال لغات، والأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والثالث الإعدادي والأول الثانوي بمدارس جمهورية مصر العربية، أو مدارس المسار المصري، على أن يرسل الطالب بيان النجاح لآخر صف دراسي حاصل عليه معتمد من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها أو المكتب الثقافي أو السفارة في حالة شهادة مدارس المسار المصري.