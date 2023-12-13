نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار للمجلس السياحي العربي: البنية التحتية بمصر نهضت بالقطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة وضعت وأطلقت استراتيجية وطنية لتنمية السياحة في مصر، خلال نوفمبر 2022، والتي سيكون اجتماعنا اليوم وغدًا في المجلس الوزاري العربي فرصة لاستعراض ومناقشة أبرز محاورها.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 33 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة المنعقدة برئاسة مصر، في دولة قطر، بحضور وزراء السياحة، والسفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وأضاف الوزير قائلًا، إن الدولة المصرية تضع صناعة السياحة في مصر ضمن أولوياتها، وتبذل الجهد الكبير لدعمها والنهوض بها، وأود أن أشير أن من أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النمو السريع في الصناعة خلال العام الجاري هو ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية والتي شهدت تحسين كبير في شبكة الطرق والمواصلات، والمطارات، والسكك الحديدية الجديدة، وتشغيل مطارات جديدة.

وهو ما انعكس إيجابيًا على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين، وهو ما يفتح أفاقًا جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها، بالإضافة إلي تحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجابًا على صناعة السياحة في مصر.