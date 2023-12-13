نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة يعلن خطة العمل للمجلس الوزاري العربي المنعقد في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انعقدت أولى جلسات المجلس الوزاري العربي للسياحة المنعقد في الدوحة - قطر برئاسة مصر حيث ألقى السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كلمته والتي استعرض فيها خطة العمل خلال اليومين التاليين للمجلس حيث سيتم التركيز على عدة نقاط تهم صناع السياحة العرب، وجاء فيها.

نص كلمة وزير السياحة والآثار

أصحاب المعالي الأخوة الزملاء الأعزاء وزراء السياحة، سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، السادة رؤساء الوفود، والوفود الكرام، السيدات والسادة الحضور.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



يطيب لي أن أتقدم بالشكر لدولة قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تنظيم هذا الاجتماع، متمنيًا دوام التوفيق، والخروج بتوصيات وقرارات هامة وفعالة تخدم وطننا العربي، وأُشيد بالجهد الكبير الملموس من جانب دولنا العربية المختلفة في دفع وتعزيز دور التعاون العربي في مجال السياحة، لنناقش ونتباحث فيما نتطلع إليه من طموحات لشعوبنا، تستوجب تنسيقًا وعملًا عربيًا مشتركًا، تؤهلنا لاستشراف آفاق المستقبل بخطى ثابتة تدعم من مساعينا لإيجاد غد أفضل لشعوبنا.



إن قطاع السياحة رغم حساسيته للطوارئ والأزمات والتي من أبرزها ما تمر به منطقتنا العربية حاليًا من ظروف سياسية، إلا أنه من أسرع القطاعات الاقتصادية نموًا وتأثيرًا في الاقتصاد العالمي حيث إنه قطاع مرن أثبت القدرة على التعافي السريع من الأزمات المختلفة.



وقادت منطقة الشرق الأوسط، خلال العام الجاري، عملية التعافي من فيروس كورونا، فمنذ يناير وحتى سبتمبر 2023، وفقًا للتقارير الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حققت منطقتنا أرقامًا سياحية تخطت أرقام ما قبل الجائحة بنسبة تصل إلى أكثر من %20، لتظل بذلك الوحيدة من بين دول العالم التي تخطت أعداد السياحة الوافدة إليها عام 2019 الذي يعتبر عام الذروة السياحية.

لقد وضعت وأطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية إستراتيجية وطنية لتنمية السياحة في مصر، خلال نوفمبر 2022، والتي سيكون اجتماعنا اليوم وغدًا في المجلس الوزاري العربي فرصة لاستعراض ومناقشة أبرز محاورها.



إن الدولة المصرية تضع صناعة السياحة في مصر ضمن أولوياتها، وتبذل الجهد الكبير لدعمها والنهوض بها، وأود أن أشير أن من أهم الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تحقيق النمو السريع في الصناعة خلال العام الجاري هو ما قامت به الدولة من تطوير كبير في البنية التحتية والتي شهدت تحسين كبير في شبكة الطرق والمواصلات، والمطارات، والسكك الحديدية الجديدة، وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين... وهو يفتح أفاقًا جديدة لتنمية منتج التجربة السياحية المتعددة من خلال الربط بين المدن والمقاصد السياحية المختلفة بها... بالإضافة إلي تحقيق أعلى مستويات من الأمن والأمان بما انعكس إيجابًا على صناعة السياحة في مصر.



وختامًا، أتوجه بالشكر لأعضاء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لما يقومون به من جهد في سبيل تعزيز وتطوير التعاون بين الدول العربية... من خلال الإعداد الجيد والجاد لاجتماعات مكتبكم الموقر بصورة تضمن تحقيق النتائج الإيجابية في مجال السياحة، حيث أنه من المقرر أن يتم عرض ومناقشة 18 بند مُدرجين على جدول الأعمال، وبحث التوصيات بشأنهم، وذلك استعدادًا لانعقاد المجلس الوزاري العربي للسياحة غدًا بمشيئة الله.