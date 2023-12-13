"تعليم القاهرة" تحدد جدول تقييم المهام الأدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

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أحمد جودة - القاهرة - حددت مديرية التربية التعليم بمحافظة القاهرة، جدول تقييم المهام الأدائية، لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة.

وجاء الجدول كالتالي:

يوم الإثنين 18 /12 اللغة العربية والتربية الدينية -

يوم الثلاثاء 19/12 العلوم والمهارات المهنية -

يوم الأربعاء 20/12 اللغة الإنجليزية وتكنولوجيا المعلومات

بوم الخميس 21/12 الدراسات الاجتماعية والرياضيات

ونوهت المديرية، على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للمهام الأدائية فيما يخص تلاميذ الدمج، على أن يبدأ الامتحان من الفتره الثانية مع سير اليوم الدراسي بشكل طبيعي، مع ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة الجميع.

وعلى صعيدا أخر انتظمت الدراسة اليوم الأربعاء، فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية، بعد حصول الطلاب على إجازة في عدد من المدارس من يوم الأحد 10 ديسمبر وحتى الثلاثاء 12 من نفس الشهر، بسبب الانتخابات الرئاسية.