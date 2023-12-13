ضبط 4 أشخاص بتهمة الاتجار بالمخدرات في أسوان ودمياط وتنفيذ 596 حكم قضائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 01:30 مساءً - قام قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان ودمياط، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت هذه الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية، ففى مديرية أمن أسوان تم ضبط قضيتين "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين بحوزة متهمان، لأحدهما معلومات جنائية، كما تنفيذ 596 حكم قضائى متنوع.

وبمديرية أمن دمياط تم ضبط قضيتن "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,100 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 2,500 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، وفرد محلى وطلقتين بحوزة متهمان، لـهما معلومات جنائية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.