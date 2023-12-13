مشيرة خطاب تشيد بدور الشباب في الانتخابات: التنظيم كان على أعلى مستوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 07:37 مساءً - أكدت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإعداد للانتخابات الرئاسية من الهيئة الوطنية للانتخابات، تم على أعلى مستوى من التنظيم، مشيدة بدور الشباب الذي شارك في مساعدة الناخبين للإدلاء بصوتهم.

المشاركة الشعبية كانت أكثر من رائعة

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشاركة الشعبية كانت أكثر من رائعة، وظاهرة جيدة، خاصة أن المرأة كانت أبرز المتصدرين للمشهد الانتخابي.

وقالت خطاب»، إن أحد أسباب مشاركة المواطنين بنسب كبيرة بسبب شعبية المرشحين، خاصة أن أحدهم له شعبية كبيرة جدا، والباقي رؤساء أحزاب مؤثرين ذو شعبية كبيرة أيضا.

التغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة

وأشادت، بالتغطية الإعلامية لانتخابات الرئاسة، والسماح للمرشحين بعرض برامجهم، وتعريف المواطنين ببرنامج كل مرشح.

وتابعت: لدينا غرفة عمليات مركزية في المجلس، ولم نرصد أي شكاوى من المواطنين بشأن المشكلات في الانتخابات.