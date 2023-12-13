أبو الغيط: تصويت الأمم المتحدة لوقف العدوان على غزة يؤكد عزلة الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن التصويت الكبير لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، يعكس بجلاء عزلة إسرائيل وانكشاف موقفها وتهافت الحجج التي تستند إليها في شن حرب غاشمة وظالمة وعشوائية ضد المدنيين في غزة.

الأغلبية الكاسحة

ورحب أبو الغيط، في بيان اليوم الأربعاء، بالتصويت الكبير لصالح القرار، مشيرًا إلى أن الأغلبية الكاسحة التي صوتت لصالح هذا القرار إنما تعبر عن الموقف الحقيقي للرأي العام في العالم، فيما تقف الدول التي صوتت ضد القرار على الجانب الخطأ من التاريخ.

الأيديولوجية الفاشية

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، إن أبو الغيط يتابع بدقة التطور في الموقف الأمريكي من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع خاصة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس جو بايدن، وأنه يرصد تطوراً في هذا الموقف لا سيما لجهة الاعتراف بما تنطوي عليه العملية العسكرية الإسرائيلية من عشوائية واضحة تؤدي إلى سقوط الآلاف من الضحايا بين المدنيين، فضلاً عن انكشاف الدوافع الأيديولوجية الفاشية التي تُحرك أقطاب اليمين الإسرائيلي ممن يقاتلون باستماتة حتى لا تتوقف آلة الحرب الدموية قبل تحقيق مخططاتهم الحقيقية بالتطهير العرقي أو التهجير القسري للفلسطينيين.

وقف الحرب الدموية

وقال أبو الغيط، إن التطور في الموقف الأمريكي جاء متأخراً ولا زال غير كافٍ لوقف الحرب الدموية، مُتمنياً أن تتخذ الولايات المتحدة الموقف الصحيح أخلاقياً وسياسياً بالضغط على إسرائيل لوقف مذبحة غزة التي ستغذي التطرف في المنطقة لعقودٍ قادمة.