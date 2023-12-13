الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى محاضر اللجان العامة في انتخابات الرئاسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت في تلقي محاضر اللجان العامة المتضمنة جمع أصوات الناخبين، وكذا أوراق العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية التي أجريت داخل البلاد على مدى 3 أيام.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وقال مصدر مسئول بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن اللجان الانتخابية العامة، المشرفة على لجان الاقتراع الفرعية التي أدلى أمامها الناخبون بأصواتهم، انتهت جميعها من أعمال الحصر العددي وجمع الأصوات الواردة في محاضر اللجان الفرعية.

العملية الانتخابية

وأضاف المصدر أن الهيئة تضطلع بدورها نحو مراجعة كافة أوراق العملية الانتخابية ومحاضر فرز الأصوات، وإنجاز أعمال تجميع الأصوات من واقع محاضر اللجان العامة، تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية الرسمية يوم الإثنين المقبل.