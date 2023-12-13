أحمد جودة - القاهرة - سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري يسجل في تعاملات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 تباينًا ملحوظًا حسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر

وفي هذا الشأن تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في مصر، كما نستعرض سعر الدينار الكويتي اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم - بنك التنمية الصناعية

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء: 96.09 جنية.

96.09 جنية. سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع: 100.48 جنية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي - مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء: 97.82 جنية.

97.82 جنية. سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع: 100.74 جنية.

سعر الدينار الكويتي اليوم - بنك مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء: 100.13 جنية.

100.13 جنية. سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع: 100.41 جنية.

سعر الدينار الكويتي اليوم - المصرف المتحد

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء: 93.48 جنية.

93.48 جنية. سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع: 100.74 جنية.

سعر الدينار الكويتي اليوم - البنك الأهلي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء: 99.45 جنية.

99.45 جنية. سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع: 100.41 جنية.

سعر الدينار الكويتي اليوم - البنك المصري الخليجي

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء: 95.63 جنية.

95.63 جنية. سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع: 100.78 جنية.

سعر الدينار الكويتي اليوم.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في البنوك

سعر الدينار الكويتي اليوم - المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء: 100.36 جنية.

100.36 جنية. سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع: 100.73 جنية.

سعر الدينار الكويتي اليوم - بنك القاهرة

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء: 100.40 جنية.

100.40 جنية. سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع: 100.87 جنية.

سعر الدينار الكويتي اليوم - بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء: 95.94 جنية.

95.94 جنية. سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع: 100.65 جنية.

سعر الدينار الكويتي اليوم - بنك الاستثمار العربي

سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء: 96.03 جنية.

96.03 جنية. سعر الدينار الكويتي اليوم للبيع: 102.51 جنية.

سعر الدولار اليوم - البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء: 30.84 جنيه مصري.

30.84 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع: 30.93 جنيه مصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم.. سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في البنوك

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري اليوم الأربعاء، حالة من الارتفاع في السوق السوق السوداء، ليصعد سعر الدينار الكويتي لمستوى 151.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الشراء نحو 156.27 جنيه.