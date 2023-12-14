أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، شهد استقرارًا ملحوظًا اليوم، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في مصر، كما نستعرض سعر الدولار اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها، وسعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، وسعر الدولار في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تذبذب بشكل كبير في السوق السوداء في مصر في سعر الدولار مقابل الجنيه حيث اهتز عرش السوق السوداء بالدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وترواح ما بين 44 جنيه حتى 48 جنيه، بعدما سجل خلال الفترة الماضية سعر متخطي الـ 48 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار اليوم - البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.84 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.93 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك الأهلي المصري

سعر الدولار اليوم للشراء 30.75 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.85 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك الاستثمار العربي

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك مصر

سعر الدولار اليوم للشراء 30.75 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.85 جنيه مصري.

سعر الدولار الآن في السوق السوداء Dolla Price Now

سعر الدولار اليوم - البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك القاهرة

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - البنك المصري الخليجي

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك سايب SAIB

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك كريدي أجريكول مصر

سعر الدولار اليوم للشراء 30.80 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم - بنك قناة السويس

سعر الدولار اليوم للشراء 30.85 جنيه مصري. سعر الدولار اليوم للبيع 30.95 جنيه مصري.

سعر الدولار الآن في السوق السوداء Dolla Price Now

سعر الدولار اليوم Dollar Price.. آخر قرارات البنك المركزي المصري

قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الخامس من النصف الثاني من العام الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023: