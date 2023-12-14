نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار الآن في السوق السوداء Dolla Price Now في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سعر الدولار الآن
أخبار مصر
الأربعاء 13/ديسمبر/2023 - 11:31 م 12/13/2023 11:31:25 PM
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، شهد استقرارًا ملحوظًا اليوم، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 في مصر، كما نستعرض سعر الدولار اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها، وسعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، وسعر الدولار في السوق السوداء.
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء
تذبذب بشكل كبير في السوق السوداء في مصر في سعر الدولار مقابل الجنيه حيث اهتز عرش السوق السوداء بالدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، وترواح ما بين 44 جنيه حتى 48 جنيه، بعدما سجل خلال الفترة الماضية سعر متخطي الـ 48 جنيه.